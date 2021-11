Lata Velha: participante acusa equipe de Huck de trocar seu carro por veículo ilegal

Ambientalista João Marcelo Vieira foi apresentado por Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert ao programa. Ele acusa a equipe do Caldeirão do Huck de trocar seu Opala 1979 por um carro adulterado. edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Alçado ao Domingão da Globo no lugar de Fausto Silva, Luciano Huck tem pendências ainda a resolver no quadro Lata Velha, do seu antigo Caldeirão. Ambientalista, João Marcelo Vieira acusa o programa de ter trocado seu Opala SS 1979 por um outro carro, uma caravan, com chassi adulterado.

João Marcelo participou do programa em 2005 (veja na sequência de 4 vídeos abaixo), por intermédio do casal Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima, que o conhece. Segundo o ambientalista, o Opala foi presente de um tio ao pai dele. Depois da morte do pai, o tio teria feito com que ele prometesse nunca vender o automóvel.

“Quando gravei o programa, a placa estava coberta por um adesivo do Lata Velha. Não me entregaram o carro em seguida porque, segundo eles, faltava a documentação. O fato estranho é que, na terça-feira após o quadro ir ao ar, ligaram dizendo que um telespectador havia feito uma proposta de R$ 120 mil pelo carro reformado. Claro que não aceitei”, disse ao portal Uol.

PUBLICIDADE

Continue lendo na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE