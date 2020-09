"Lava Jato está se desmontando", diz Breno Altman

"Ao tocar nos tucanos, tentando forjar imagem de imparcialidade, perdeu o apoio da direita tradicional, de parte do STF e de setores da mídia", escreveu o jornalista Breno Altman no Twitter edit

247 - O jornalista e editor do site Opera Mundi, Breno Altman, analisou no Twitter nesta quinta-feira (3) a derrocada da Operação Lava Jato, que está se desmontando ao investigar membros do PSDB, buscando uma imagem de força-tarefa imparcial que não vigia apenas o PT.

"A Lava Jato está se desmontando. Ao tocar nos tucanos, tentando forjar imagem de imparcialidade, perdeu o apoio da direita tradicional, de parte do STF e de setores da mídia. Adversário de Moro, Bolsonaro também abandona a operação. A farsa é enterrada por seus beneficiários", escreveu Altman.

Nesta terça-feira (1), o ex-coordenador da Lava Jato Deltan Dallagnol deixou a operação alegando precisar cuidar da saúde da filha.

