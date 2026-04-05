Leão Lobo se filia ao PT e pode disputar eleições em 2026

247 - O jornalista Leão Lobo oficializou sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT) em 2026, ano marcado por eleições no Brasil. A informação foi confirmada pelo próprio comunicador em entrevista ao portal NaTelinha, que revelou detalhes sobre sua decisão e eventuais planos políticos.

Ao ser questionado diretamente sobre sua entrada na legenda, o jornalista foi enfático: “Estou filiado ao PT”. A declaração confirma sua adesão ao partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um momento estratégico do calendário político nacional.

Apesar da filiação, Leão Lobo evitou cravar qualquer intenção de disputar cargos eletivos nas próximas eleições. O jornalista também explicou que sua decisão de ingressar no partido tem caráter pessoal e cívico. “Eu me filiei como cidadão e, felizmente fui aceito”, declarou. No caso do PT, o processo de filiação envolve não apenas o cadastro do interessado, mas também a aprovação pelo diretório partidário, com posterior validação pela direção nacional.

Atualmente presidido por Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, o PT tem buscado ampliar seus quadros com novos nomes de diferentes áreas, incluindo figuras públicas e profissionais técnicos. O objetivo da legenda é fortalecer sua base política para as eleições de outubro, mirando tanto a disputa por cadeiras no Congresso quanto a sustentação de governabilidade em caso de reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva.

Com trajetória consolidada na cobertura de televisão e celebridades, Leão Lobo é um dos nomes mais conhecidos do meio. Ao longo da carreira, passou por diversas emissoras e, atualmente, integra a programação da RedeTV!. Caso decida disputar um cargo público, ele deverá se afastar da televisão até 30 de junho, conforme determina a legislação eleitoral brasileira.