Leda Nagle volta a apagar conteúdo negacionista nas redes

Temendo a CPI da Covid no Senado, jornalista faz terceira limpeza em cinco dias

247 - Temendo a CPI da Covid no Senado, que vai investigar se influenciadores bolsonaristas podem ter recebido, através da Secretaria de Comunicação, financiamento de propaganda para divulgar desinformação sobre a pandemia da Covid-19, a jornalista Leda Nagle vem deletando conteúdo negacionista em suas páginas.

Segundo o analista de dados Guilherme Felitti, ontem (10), Leda apagou ou tornou privados 30 vídeos do seu canal oficial no Youtube e do canal Cortes de Leda Nagle abordando questões médicas, principalmente relacionadas à Covid-19. Esta foi a terceira limpeza em 5 dias, informou.

A jornalista já havia deletado 50 vídeos de suas redes, sendo a maioria entrevistas realizadas com médicos que difundem informações falsa sobre a pandemia de Covid-19.

