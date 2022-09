Leitores da Folha reprovam ataque de Patrícia Campos Mello ao jornalismo profissional do Brasil 247 para favorecer Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 – Uma reportagem da jornalista Patrícia Campos Mello, em que ela ataca veículos de comunicação de esquerda, em especial o Brasil 247, que possui uma das melhores equipes de jornalismo profissional do Brasil , com jornalistas consagrados e premiados, revoltou os leitores da própria Folha de S. Paulo. Em sua reportagem Patrícia associa a mídia progressista à ideia de desinformação, sem apresentar qualquer evidência concreta. Imediatamente, o 247 reagiu , denunciando a intenção de favorecer Jair Bolsonaro.

A reportagem de Patrícia foi tão extravagante, que incomodou muito os leitores da Folha, que fizeram vários comentários críticos à jornalista . "A manchete diz que sites de esquerda miram Bolsonaro com desinformação, mas o único exemplo de desinformação é de fevereiro. Isso é notícia? Com esse nível de jornalismo, que direito tem a Folha de julgar outros veículos? Ainda, sem entrar no terreno do posicionamento do próprio jornal, a Folha já se referiu ao Estadão como jornal de direita? Ou alguém vai tentar dizer que não é isso que ele é?", questionou Gustavo Carvalho. "Que falta do que escrever", acrescentou Márcio Scrignoli. "Patrícia, você está misturando alho com bugalho. Os sites bolsonaristas são uma indústria de mentiras", apontou Antônio Carlos de Paula. "Coitadinho do Bolsonaro. Sendo atacado por jornalistas mentirosos. Justo ele, tão correto, respeitoso e ético", escreveu Abel Nogueira.

A perplexidade foi tão grande com o texto de Patrícia que não há um único comentário favorável à sua reportagem. "Pesou a mão aí em Patrícia? Os sites de esquerda não se equiparam aos sites bolsonaristas. A naturalidade com que Bolsonaro mente em rede nacional mostra até para quem não quer enxergar o óbvio, que a mentira é cultura, é meio de vida, para ele e seus seguidores. Você pisou na bola com o 247, foi inacreditável! Seria interessante você levantar as pseudo notícias jornalísticas que deveriam ter sido investigadas pela FSP, Globo, etc que levaram ao golpe e a prisão de Lula, não? Decepção com você", finalizou Rachel Matos. "Tamanha é a desproporção dos sites de fake news da extrema direita , que fica algo estranho no ar. Parece que o autor quer nivelar tudo. Não podemos esquecer que quem propagou todo tipo de mentira da Lava Jato , sem aplicar filtros e checagem da verdade foi a nossa gloriosa imprensa , contribuindo para colocar um fascista no poder", anotou JC Souza. "Eita folha de São Paulo depois que ficou órfã do querido PSDB, anda meio perdida. Critica Bolsonaro, mas como tem esperança da Petrobrás ser entregue para iniciativa privada por este governo, de vez em quando assopra. Vocês gostam tanto de fatos e provas, quais as provas para cassação da Dilma? Quais provas puseram Lula preso por mais de 500 dias? E vocês noticiaram a rodo como se estivesse certo", disse Paulo Inácio.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.