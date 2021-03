Léo Índio, primo de Carluxo, processa Galãs Feios e pede indenização

Léo Índio, primo de Carlos Bolsonaro, processou os youtubers do canal Galãs Feios, Helder Maldonado e Marco Bezzi. A ação corre na Justiça de Brasília por conta do vídeo "O passado secreto de Léo Índio (o primo do Carluxo)", de julho de 2019 e que conta com mais de 350 mil visualizações edit

247 - Léo Índio, primo de Carlos Bolsonaro, processou os youtubers do canal Galãs Feios, Helder Maldonado e Marco Bezzi. A ação corre na Justiça de Brasília por conta do vídeo "O passado secreto de Léo Índio (o primo do Carluxo)", de julho de 2019 e que conta com mais de 350 mil visualizações.

O primo de Carlos Bolsonaro pediu a exclusão do vídeo, um pedido de desculpas e R$ 15 mil de indenização. No processo, a defesa de Léo Índio alega que, por ele ser sobrinho "do atual presidente do Brasil" e assessor parlamentar, desperta ódio, ira e inveja em "determinadas pessoas".

Processados por falar que ele foi comprado no Ali Express pelo Bolsonaro pra dar de presente pro Carluxo. Compartilha porque não temos o dinheiro e a fama do Felipe Neto https://t.co/ThOmBDGHF6 March 16, 2021

'Ataque à liberdade de expressão'

Para o UOL, Bezzi disse que a medida "é contra a liberdade de expressão". "Depois do caso do Daniel Silveira, muita coisa começou a acontecer, deputados processaram criminalmente o Danilo Gentilli, agora tem a Lei de Segurança Nacional, que foi o processo contra o Felipe Neto, é também um 'cala boca'".

"No caso dele [Felipe Neto], ele tem como se defender, mas é um recado para todo mundo, no nosso é que também não pode fazer humor", acrescentou. Felipe Neto foi intimado pela polícia por chamar Jair Bolsonaro de "genocida".

"A gente seguiu uma matéria jornalística e claro que usamos humor, porque nosso canal é isso. A gente não atacou ninguém e não falamos nenhuma mentira, isso que acho importante", ressaltou.

