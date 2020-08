Leonardo DiCaprio critica Bolsonaro e divulga texto sobre queimadas na Amazônia

Leonardo DiCaprio criticou Jair Bolsonaro através das redes sociais e compartilhou uma notícia do site The Guardian sobre desmatamento na Amazônia. “Dados preliminares indicam aumento de 7% em agosto. Jair Bolsonaro está sob pressão internacional para inibir as queimadas, mas duvidou publicamente delas no passado, culpando oponentes e comunidades indígenas", publicou o ator norte-americanol edit

247 - O ator Leonardo DiCaprio usou as redes sociais para criticar Jair Bolsonaro e compartilhar uma notícia do site britânico The Guardian sobre desmatamento na Amazônia. O texto aponta um aumento de 28% nas queimadas na floresta em julho. “Dados preliminares indicam aumento de 7% em agosto. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está sob pressão internacional para inibir as queimadas, mas duvidou publicamente delas no passado, culpando oponentes e comunidades indígenas", publicou o artista norte-americano vencedor do prêmio Oscar. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

No ano anterior, as imagens de queimadas na Amazônia chamaram atenção da imprensa e de personalidades de todo o globo. Em agosto de 2019, o governo do Brasil disse que queimadas foram reduzidas na Amazônia, mas não apresentou números comparativos sequer, acrescenta a reportagem.

Um ano após a destruição, Leonardo DiCaprio também destacou que “os focos de incêndio no ano passado foram devastadores o suficiente, mas com o clima mais seco deste ano até agora, há preocupação de que o desmatamento no Brasil não esteja chamando atenção suficiente”, ironizou.

O ator publicou um vídeo do The Guardian com as imagens das queimadas na região amazônica.

