Levantamento aponta que Jovem Pan, Band e Record lideram entrevistas exclusivas com Bolsonaro

247 - Das 135 entrevistas exclusivas concedidas por Jair Bolsonaro desde sua chegada à Presidência da República, em janeiro de 2019, a maioria foi para emissoras de TV: 72 entrevistas a programas e telejornais. Na sequência, vem o rádio, com 34.

Segundo levantamento do site Poder360, a emissora mais “prestigiada” por Bolsonaro é a Rádio Jovem Pan, que realizou 28 entrevistas exclusivas, geralmente concedidas após ou durante as suas lives semanais às quintas-feiras nas redes sociais.

Além da Jovem Pan, Bolsonaro concentrou suas entrevistas para o Grupo Band (19), Record (17), SBT (14), CNN (10), Estadão (5), Grupo Globo, O Antagonista, RedeTV e Veja (2).

Na TV, José Luiz Datena, da Band, foi o mais frequente entrevistador de Bolsonaro (11), seguido por Leandro Magalhães, da CNN (10). A Rede Glovo, considerada inimiga para Bolsonaro, não aparece na lista.

Encontros com executivos

Desde que assumiu a Presidência da República, Bolsonaro reuniu-se com 24 executivos ou donos de empresas de comunicação em 39 ocasiões nos Palácios da Alvorada ou do Planalto e em eventos dos veículos. A Record e o SBT foram as emissoras com mais acesso ao chefe do Executivo. Tiveram 7 encontros cada uma com Bolsonaro.

Em 2020 houve uma redução drástica das reuniões com os executivos de mídia. Dos 39 encontros, só 6 foram no ano passado.

