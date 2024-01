Líder do MBL tem bens penhorados para pagar ação a âncora da Globo que ele dizia ser 'dilmista' e 'canalha'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O juiz Caio Moscariello Rodrigues, de São Paulo, determinou a penhora de R$ 100 mil em cotas de um fundo de investimento de Renan Santos, líder do movimento MBL (Movimento Brasil Livre), devido à condenação do militante de extrema direita por atacar o jornalista da Globo José Roberto Burnier, informou o portal UOL.

No contexto do golpe contra a presidente Dilma Rousseff, Renan escreveu em suas redes sociais, em 2015, que Burnier era um "canalha". A página do MBL também exibiu uma montagem na qual o jornalista foi retratado como uma garota de programa por seu suposto apoio a Dilma.

continua após o anúncio

Segundo o jornalista, os ataques do militante são uma tentativa de intimidação. Renan argumentou que suas declarações eram satíricas. Ele já foi condenado em 2020 a pagar uma indenização de 20 mil reais no caso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: