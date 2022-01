Linn da Quebrada, bixa preta travesti e lulista, representará no BBB22

Apoie o 247

247 - Linn da Quebrada, bixa preta travesti, representará no BBB22. Ela é importante, pois nos lembra do lugar de fala, que é um conceito que respeita a história e vivência das pessoas para falar sobre seus anseios. Linn será participante do grupo Camarote do BBB22.

Aos 31 anos, ela é artista multimídia. “Agitadora cultural, cantora, atriz, apresentadora e mais umas coisinhas”, diz.

A artista despontou na música em 2017, com o hit instantâneo "Enviadescer". Ela explora seu corpo através da palavra, criando som e fazendo barulho.

“Estou indo para ganhar mesmo, sinto que é possível. Ouço o Tadeu falando o discurso final. Mas até ganhar tem uma trajetória... Será a experiencia mais icônica da minha vida. Vou me dar muito bem nas provas. Eu gosto de disputar”.

Expulsa da congregação quando começou a entender mais sobre a sua sexualidade, encontrou na arte a sua forma de reconectar. “Tive uma educação religiosa muito ortodoxa, mas também muito maravilhosa. Muito do que desenvolvi na oralidade e na fala aprendi na igreja”, conta ao gshow.

Caso vença o reality, o prêmio de R$ 1,5 milhão já tem destino certo.

“Quero comprar uma casa. Parece tão singelo, mas é muito gigantesco. Quero proporcionar uma velhice mais confortável para a minha mãe, poder pagar um plano de saúde para ela e ficar um pouco mais tranquila. Também quero ter continuidade, adotar uma criança”.

Relembre seu encontro com o ex-presidente Lula, quando escreveu "todo meu respeito & carinho pelo presidente @lulaoficial que já é meu presidente & que já se mostra disposto ao diálogo e a pensar diferentemente de como já pensamos":

