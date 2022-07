Lira Neto publica carta aberta para "ex-amiga" bolsonarista: "diferenças são bem vindas, mas há de se ter humanidade"

Apoie o 247

247 - O jornalista e escritor Lira Neto publicou nas redes sociais uma carta aberta destinada a uma "ex-amiga" bolsonarista. No texto, ele explica os motivos pelos quais, depois de quase quatro anos de governo Jair Bolsonaro (PL), não é possível, de acordo com ele, continuar mantendo relações com quem ainda apoia o chefe do Executivo.

Não se trata de intolerância, explica Neto. "Diferenças são bem vindas", afirma, desde que exista "o mínimo de humanidade".

"Não, minha ex-amiga, não podemos continuar amigos, nem no Facebook nem aqui na vida real. Sinto muito. Amigos meus não fazem arminha com a mão, nem muito menos tripudiam da morte de alguém, alvejado por arma de verdade, no dia do aniversário de 50 anos. Amigos meus não fazem piada de atentados terroristas, não acham graça de bombas caseiras espalhando fezes, urina e veneno. Amizade, minha cara ex-amiga, pressupõe afinidades, conexões, empatias. Comunhão de interesses, sintonia de afetos. Entre amigos, diferenças são bem vindas, modos de pensar não precisam ser idênticos. Você torce Fortaleza; eu, Ceará. Você se diz conservadora; eu, progressista. Você é de direita; eu, de esquerda. Até aí tudo bem. As assimetrias nunca impediram nossos abraços a cada reencontro. Mas, convenhamos, há de se ter o mínimo de humanidade, uma dose que seja de compaixão para com a dor e a tragédia alheias. Você se diz cristã, cidadã de bem. Deus me livre desse seu cristianismo e da sua benquerença. Você também se diz patriota, nacionalista. Seu avatar nas redes insociáveis é uma bandeira verde e amarela. Ainda assim, ignora o desmonte de um país inteiro", escreve Neto.

Leia na íntegra.

