Livia La Gatto pede medida protetiva contra Thiago Schutz, o youtuber misógino, após ameaça de morte

Apoie o 247

ICL

247 - Convidada do Encontro com Patrícia Poeta nesta terça-feira (28), Livia La Gatto desabafou sobre as ameaças que recebeu do youtuber Thiago Schutz, após publicar uma esquete sobre homens que se apoiam em discursos de ódio.

“A minha arma sempre foi o humor. De certa forma eu fico contente em saber que [a esquete] chegou em quem tinha que chegar. E que essa minha arma, diferente da outra, ecoa e atinge muito mais. É mais transformadora”, disse ela.

A atriz e roteirista contou que, após a repercussão do caso, foi procurada por outras pessoas hostilizadas por Schutz e que está contando com o apoio de advogados para fazer justiça. “Não foi só comigo, foram com outras pessoas, homens e mulheres que se colocaram contra esse tipo de discurso”, afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.