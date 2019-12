Livro da filha sobre Olavo de Carvalho repercute antes do lançamento: "meu pai é uma fraude"

Em entrevista ao blog Universia, do UOL, Heloisa de Carvalho, filha de Olavo, relata passagens de sua infância que estão no centro do livro "Meu Pai, o Guru do Presidente". O texto é uma parceria com o filósofo Henry Bugalho e a publicação feita pela Kotter Editorial e a Editora 247 edit

247 - "Guru do governo Bolsonaro, Olavo de Carvalho é visto como arauto da direita e do conservadorismo brasileiros, que costumam defender os valores da família. Mas, segundo Heloisa de Carvalho, 50, mais velha dos oito filhos de Olavo, a própria família nunca foi uma prioridade para o escritor. Ela diz ter sido criada "jogada", a ponto de, ainda criança, deixar de ir à escola porque o pai não pagava mensalidade nem comprava material. E vivia em uma casa com 30 pessoas, membros de uma comunidade islâmica liderada por ele, que chegou a ter três esposas ao mesmo tempo".

Assim a jornalista Camila Brandalise, do portal Universa, no Uol, abriu sua reportagem-entrevista sobre o livro, sob o título: "Filha de Olavo de Carvalho lança obra sobre pai: Vocês compraram uma fraude".

Na entrevista, ela relata vária histórias que serão descritas em detalhes no livro e questiona: "As pessoas compram como ele se pinta hoje, mas, no passado, ele se pintava de outras maneiras. Foi dançando de acordo com a música. O objetivo dele sempre foi ter muita influência e poder. Eu nunca achei que conseguiria. De repente, ele conseguiu, e eu me vi em uma questão pessoal e moral de falar: 'Peraí, vocês estão comprando uma fraude'".

Se você quiser adquirir o livro na pré-venda por R# 39,90, com desconto, clique aqui.