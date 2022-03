Luciana Gimenez troca farpas com Anitta após cantora detonar Bolsonaro

Anitta comentou em uma publicação no Instagram que repercutia a fala de Bolsonaro de que “o povo ucraniano confiou o destino do país a um comediante” edit

Metrópoles - A apresentadora da RedeTV!, Luciana Gimenez, respondeu a um comentário feito pela cantora Anitta, no qual ela ironizou o fato de o Brasil ter elegido um presidente que vivia “batendo papo” no programa SuperPop.

Anitta comentou em uma publicação no Instagram que repercutia a fala do presidente Jair Bolsonaro (PL) de que “o povo ucraniano confiou o destino do país a um comediante”.

O mandatário disse isso em tom de crítica, durante entrevista coletiva, referindo-se a Volodymyr Zelensky, o líder ucraniano que construiu fama como comediante antes de vencer as eleições no país.

Ao ver a publicação, Anitta ironizou: “Querido, o destino da nossa nação foi entregue para um cara que batia papo no SuperPop toda semana”.



Diante da repercussão da fala da popstar, Luciana Gimenez, à frente do SuperPop há décadas, reagiu nessa segunda-feira (28). Ela disse que “para mudar o país, só o diálogo resolve” e convidou Anitta para ir ao programa. “Sei que você é a boa influência que precisamos para falar com a massa”, emendou.

Para mudar o país só o diálogo resolve, então tá mais que convidada para ir ao @oficialsuperpop falar com nossa audiência. Sei que você é a boa influência que precisamos para falar com a massa.@Anitta https://t.co/SgpcL4fTrq — Luciana Gimenez (@LucianaGimenez) February 28, 2022

