Luciano Hang é bloqueado no Twitter

247 com Brasil de Fato - O perfil no Twitter do empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, foi retirado do ar pela plataformas.

Com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Hang foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal, no âmbito da operação que investiga empresários que defenderam um golpe de Estado, em um grupo de WhatsApp, em caso de derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. Internautas destacaram no twitter o bloqueio do empresário.





Além dos mandados de busca e apreensão contra oito empresários, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a quebra de sigilos bancários e telemáticos e o bloqueio de contas em redes sociais.

Além de Luciano Hang, foram alvos da operação: José Isaac Peres, da rede de shopping Multiplan; Ivan Wrobel, da Construtora W3; José Koury, do Barra World Shopping; Luiz André Tissot, do Grupo Sierra; Meyer Nigri, da Tecnisa; Marco Aurélio Raimundo, da Mormaii; e Afrânio Barreira, do Grupo Coco Bambu.

