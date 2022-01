Luciano Hang tem conta no Twitter suspensa

"Véio da Havan" teve sua conta retida no Brasil e no mundo edit

247 - O Twitter suspendeu a conta do empresário bolsonarista Luciano Hang no Brasil e no mundo. A medida é "em resposta a uma demanda legal", diz a plataforma, no aviso que aparece ao tentar acessar o perfil.

Em 2020, Hang já havia sido bloqueado -- tanto no Twitter quanto no Facebook -- por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em decorrência do inquérito das fake news.

