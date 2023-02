Luciano Hang usa Lei Rouanet para financiar peça sobre Silvio Santos

As Lojas Havan, do empresário Luciano Hang, investiram R$ 300.000, por meio da Lei Rouanet edit

Apoie o 247

ICL

247 - “O empresário Luciano Hang, por meio das Lojas Havan, investiu R$ 300.000 na produção do espetáculo de teatro “Silvio Santos Vem Aí”. A Havan fez o aporte por meio da Lei Rouanet”, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

“O recibo indica que o repasse foi feito no dia 28 de dezembro do ano passado. O espetáculo, produzido pela Paris Ações Culturais LTDA, foi autorizado a captar R$ 9,7 milhões. O projeto recebeu R$ 4,9 milhões em investimentos e poderá levantar fundos pela Lei Rouanet até o dia 30 de agosto”, acrescenta.

De acordo com Amado, “a Havan aplicou R$ 27.9 milhões em projetos da Lei Rouanet. As empresas que usam o mecanismo de financiamento podem abater parte do valor investido do imposto de renda”.

“Hang, um dos empresários mais fiéis a Jair Bolsonaro, já defendeu o financiamento de projetos culturais pela Lei Rouanet. Em entrevistas, ele disse que criticava o “uso desproporcional” do mecanismo e o direcionamento de verbas para os “amigos do rei” nos governos do PT”, destaca o jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.