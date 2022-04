Luciano Huck afunda audiência do Domingão

No ar desde setembro do ano passado, o Domingão com Huck fechou o primeiro trimestre de 2022 com baixa audiência edit

247 - No ar desde setembro do ano passado, o Domingão com Huck fechou o primeiro trimestre de 2022 com 14,8 pontos de acordo com dados do Kantar Ibope. Na Grande SP, o marido de Angélica encolheu os números em relação à 2021, quando Faustão ainda comandava o dominical e registrou 15,8. A queda corresponde a 6,3%. A reportagem é do portal Na Telinha.

Durante os 13 primeiros programas de cada ano, Faustão conseguiu atingir no dia 7 de fevereiro de 2021 um número que Huck ainda não conseguiu: 18,4 pontos. Impulsionado pelo Mundial de Clubes, que contou com a eliminação do Palmeiras para o Tigres (México), o Domingão registrou seu recorde até então.

Enquanto isso, Huck chegou a performar melhor quando foi antecedido por uma partida de futebol. Em 20 de fevereiro, a Supercopa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo turbinou Huck, que marcou 16,2 pontos. A marca foi quebrada quando o programa recebeu Jade Picon, eliminada do BBB 22, e que anotou 16,3 pontos.

