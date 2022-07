Luciano Huck comete erro de português e provoca revolta

Um trecho do quadro The Wall, na Globo, provocou revolta nos telespectadores edit

247 - Um trecho do quadro The Wall, comandado por Luciano Huck no Domingão com Huck, na Globo, provocou revolta nos telespectadores de Alagoas neste domingo (24). Em uma pergunta sobre a capital do Estado nordestino, o apresentador usou o termo "do Alagoas", um erro segundo a norma culta da língua portuguesa. A falha causou várias reclamações nas redes sociais e exigências de um pedido de desculpas. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A pergunta foi feita durante a competição que dá dinheiro para convidados que buscam auxílio financeiro para algum projeto social. Huck questionou: "Qual a capital do Alagoas? Bela capital. Opção a: Interlagos. Opção b: Maceió", disse ele. A resposta certa valia R$ 4,5 mil, e a concorrente acertou a questão, cuja resposta correta era Maceió.

Mas o erro de português do apresentador incomodou alagoanos. Segundo as normas cultas, o uso de artigos antes de Alagoas é facultativo. Mas são apenas dois os usos corretos: de Alagoas ou das Alagoas. O mesmo vale para Minas Gerais, para citar outro exemplo igual com estados brasileiros.

A revolta foi imediata nas redes sociais. "Deus do Céu! "Do" Alagoas foi de doer!", disse usuário chamado Tuca Neto. "Ligo a TV e me deparo com o Luciano Huck perguntando qual é a capital DO ALAGOAS", comentou Lauro Lyra. "Qual a capital DO Alagoas? Qual a capital do Alagoas? Gente, para com isso. É DE Alagoas. Grato", disse Derek Gustavo.

A maioria dos pedidos exigia uma correção de Luciano Huck na edição do programa que irá ao ar na semana que vem. Como o The Wall, assim como o Domingão inteiro, é gravado com bastante antecedência, não seria possível fazer a correção imediatamente.

