Luciano Huck se desculpa por erro grosseiro do Domingão com Paulo Vieira

Apoie o 247

ICL

247 - Luciano Huck interrompeu o Domingão com Huck para se desculpar por um erro cometido com Paulo Vieira na semana passada. Neste domingo (21), o apresentador admitiu que houve uma "falha" no quadro Batalha do Lip Sync, com um cinturão que não serviu no comediante, e que esse erro não se repetirá nas próximas edições. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Queria aproveitar para pedir desculpas pelo nosso erro da semana passada. Nosso cinturão não estava no tamanho adequado para servir aos dois desafiantes. Falha do Domingão, e eu garanto que não irá se repetir", prometeu Huck.

No domingo passado (14), Vieira e Leticia Colin disputaram na estreia do quadro. Com a performance de Livre Estou, do filme Frozen: Uma Aventura Congelante (2013), o humorista terminou como vencedor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O campeão da Batalha do Lip Sync recebeu um cinturão, de forma similar ao que ocorre em campeonatos de luta. Porém, o objeto não coube no ator.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Me serve? Não quer me ajudar a vestir? Pra gente ter esse constrangimento? Não serviu", afirmou o humorista assim que viu o cinturão. Um homem da equipe do programa tentou o ajudar, mas não entrou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar da gafe, ele fez piada com o momento. "Vou ter que usar no braço. É no braço que usa, smartwatch", brincou Vieira. "Acabou de ganhar uma pescoceira do Lyp Sinc", contornou Huck.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.