Luciano Huck substituirá Faustão na Globo e plano para o Planalto fica improvável

Apresentador renovou o contrato com a Globo até 2025, tornando menos prováveis os rumores de que ele seria candidato à Presidência do Brasil em 2022 edit

247 - A Globo e Luciano Huck se acertaram, e o apresentador vai mesmo ocupar o lugar de Fausto Silva, informa a jornalista Carla Bittencourt, que escreve sobre TV no site Metrópoles .

“O que ainda não está definida, no entanto, é a data da substituição. Como já contamos aqui, o Domingão do Faustão sai da grade no dia 26 de dezembro deste ano, mas a troca não ocorrerá de imediato. Com isso, Luciano só assume o lugar do amigo a partir de meados de 2022 ou início de 2023”, informa a colunista.

“Tchau, candidatura. Conforme adiantei na coluna há um mês, os planos de Huck para 2023 não incluem mais o Planalto”, comentou no Twitter o jornalista Bernardo Mello Franco, do Globo, ao compartilhar a notícia.

Tchau, candidatura. Conforme adiantei na coluna há um mês, os planos de Huck para 2023 não incluem mais o Planalto. https://t.co/wQRXF9t7nB — Guilherme Amado (@guilherme_amado) April 25, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.