Luciano Huck vira alvo de críticas após questão sobre última frase de George Floyd

247 - O apresentador Luciano Huck, 51, foi criticado nesta segunda-feira nas redes sociais durante o quadro 'Quem Quer Ser um Milionário?' exibido nesse domingo (4) no Domingão com Huck. Os internautas acusaram o apresentador de "falta de sensibilidade" ao querer saber de um dos candidatos qual foi a última frase do norte-americano George Floyd, assassinado em 2020 durante a sua detenção em Minneapolis, Estados Unidos. A informação foi publicada pela coluna F5, publicada no jornal Folha de S.Paulo.

No programa de Luciano Huck, o candidato mineiro Flávio Rosa acertou a quinta questão, valendo R$ 5 mil, ao responder "eu não consigo respirar".

Internautas criticaram o apresentador. "Não acredito que o Luciano Huck fez essa pergunta!", comentou um internauta.

Outra pessoa escreveu: "Será que ninguém da produção poderia ter barrado essa pergunta?".

Uma terceira pessoa fez a seguinte postagem: "Antes de apresentar o quadro, o Luciano Huck deveria checar as perguntas. Faltou ali sensibilidade".

Entenda o caso

Afro-americano de 46 anos, Floyd morreu após um policial branco, Dereck Chauvin, colocar o joelho em seu pescoço por quase nove minutos, enquanto ele permanecia deitado no chão. A morte dele gerou manifestações nos Estados Unidos e no mundo contra o racismo e a violência policial.

Em 2021, o juri popular declarou o policial culpado em todas as três acusações de homicídio.

O afro-americano foi acusado de tentar roubar uma loja.

Confira mais reações a Luciano Huck:

a pergunta do quem quer ser um milionário: qual frase o george floyd falou antes de morrer. e quatro alternativas



isso é luciano huck demais até pro luciano huck. que coisa bizonha — Juliana (@juleanav) December 4, 2022

Luciano Huck fazendo pergunta sobre as últimas palavras de George Floyd no Quem Quer Ser Um Milionario ????



A violencia e falta de noção que isso é…………… — Matheus Souza ⭐️1️⃣ (@autormath) December 4, 2022

Sério mesmo que o Luciano Huck fez uma pergunta em jogo no Domingão relacionada a qual fala que George Floyd falou antes de ser assassinado por um policial. Que ridículo! pic.twitter.com/QGKmu4kaK1 — jornalww (@jornalww) December 5, 2022

que porra é essa de pergunta no programa do luciano huck: QUAIS FORAM AS ÚLTIMAS PALAVRAS DO GEORGE FLOYD? — ℭ𝔞𝔪𝔦𝔩𝔞 (@khaaleesii23) December 4, 2022

