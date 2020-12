Luis Felipe Miguel: a culpa da crise, para a Folha, é da Dilma e não do golpe

Segundo o professor, a Folha de S. Paulo pensa que "o Brasil não está mais pobre por causa da destruição do Estado, mas porque ele ainda não foi destruído o suficiente" edit

247 - O professor Luis Felipe Miguel analisou em seu Facebook neste domingo (20) o editorial da Folha de S. Paulo que culpa a ex-presidente Dilma Rousseff pela crise financeira vivida pelo Brasil atualmente, e não o golpe contra ela.

Leia as observações de Luis Felipe Miguel:

Resumo do editorial da Folha de hoje:

- a culpa da crise é da Dilma;

- o problema do impeachment (como se sabe, a Folha veta a palavra "golpe") foi o ressentimento dos que o sofreram;

- Temer fez reformas maravilhosas, que só não deram certo porque teve gente torcendo contra;

- o Brasil não está mais pobre por causa da destruição do Estado, mas porque ele ainda não foi destruído o suficiente (o típico raciocínio infalsificável do ultraliberalismo);

- nossa democracia é supersólida e as instituições estão funcionando com perfeição.

E a tarja "Use amarelo pela democracia" continua lá, no alto da primeira página. É um alívio saber que a Folha está do nosso lado.

