Luis Nassif: 'Vendeta, seu nome é Mandetta'

247 - O livro do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta "expõe o hospício bolsonariano de dentro, o ministro da Educação disputando o título de mais radical; o da Economia sem conseguir sair da frente do espelho, espelho meu; a família Bolsonaro tresloucada, submetendo o futuro do país às suas pirações tenebrosas e ministros militares submissos a um presidente sem noção", escreve Luis Nassif.

"É um livro de defesa, com pouco espaço para a auto-crítica".

"Por exemplo, o racional Mandetta, o homem que coloca a objetividade e o compromisso com a saúde acima das disputas ideológicas, explica porque promoveu o maior desastre sanitário pré-pandemia, o fim do programa Mais Médicos. Porque jamais conseguiria admitir o comércio de pessoas, de médicos cubanos trabalhando e a maior parte da renda indo para o governo cubano".

Nassif expõe sistematicamente sua crítica ao ex-ministro da Saúde demitido por Bolsonaro, comentando seu "ideologismo rasteiro da pior qualidade".

