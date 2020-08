Luisa Mell dá invertida em Agustin e internautas ironizam: “agrediu o cachorrinho de Bolsonaro”

A ativista dos animais Luisa Mell fez uma postagem com a célebre pergunta sobre os cheques que Michelle Bolsonaro recebeu de Fabrício Queiroz e foi atacada, nas redes por Agustin, cabeleireiro de Jair Bolsonaro e conhecido por "puxar o saco" o clã edit

247 - A ativista dos animais Luisa Mell fez uma postagem nesta quarta-feira (26) com a célebre pergunta sobre os cheques que a primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu de Fabrício Queiroz e foi atacada nas redes por Agustin, cabeleireiro de Jair Bolsonaro e conhecido por enaltecer o clã.

Na postagem, Luisa disse: Parabéns a Michele Bolsonaro por ter adotado dois animais de um abrigo em Brasília. Mas, Michele, por que Queiroz depositou R$89 mil em sua conta?

O maquiador Augustin, amigo pessoal do clã e que foi acusado pela comunidade LGBTQI de seu desserviço ao virar garoto propaganda de Bolsonaro em 2018, tomou as dores de Bolsonaro e atacou a ativista, acusando-a de usar suas Ongs para desviar dinheiro.

Luisa retrucou: “Você que é o maquiador que ganhou festa no Palácio do Planalto com nosso dinheiro, você que deve explicações”.

Internautas ironizam que, pela primeira vez, Mell foi vista agredindo um cachorrinho, referindo-se à submissão de Augustin.

Veja:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.