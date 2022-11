Luiz Megale, da Band, desabafa e diz que lugar dos terroristas bolsonaristas é na cadeia

Apoie o 247

ICL

247 - O repórter da Band Luiz Megale viralizou nesta terça-feira (22) nas redes sociais com um desabafo que fez ao vivo na emissora contra os bolsonaristas que bloqueiam as estradas contra o resultado da eleição que deu vitória a Lula.

“Até quando a gente vai fingir que eles não são criminosos, vai fingir que não viu, que não vê? Que tem gente manietando essa gente?”, indagou Megale.

“Até quando a gente vai ver uma postura tão leniente da Polícia Rodoviária Federal, das polícias estaduais?”, prosseguiu. “Esse conluio entre autoridades golpistas e idiotas úteis que querem tocar fogo nesse país?”.

Ele chamou os protestos de “violentos, antidemocráticos, golpistas, criminosos”.

“Eu tenho certeza que quando acontecem protestos, bloqueios de estradas, do outro lado da linha ideológica, dizem que não pode acabar com o direito de ir e vir do cidadão e que a polícia ‘tem que entrar rasgando’”, comparou o jornalista.

“Pilantras, canalhas, chega dessa leniência, o lugar dessa gente é na cadeia. Que barbaridade. E o termo vale também para as autoridades que se acumpliciam, que não podem mais fingir que não estão vendo o que está acontecendo no Brasil”, concluiu o repórter.

“Até quando vamos aguentar esses protestos golpistas?” l Luiz Megale: pic.twitter.com/fzyeReUG16 November 22, 2022

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.