Lula cresce em seguidores e em engajamento no Instagram, aponta pesquisa

Análise do IBPAD aponta para o crescimento do ex-presidente Lula em uma das principais plataformas utilizadas por Jair Bolsonaro e seus seguidores

247 - Uma análise do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (IBPAD) aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem ganhando espaço no Instagram, uma das principais redes sociais utilizadas por Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o site Congresso em Foco, o levantamento da utilização da plataforma pelos pré-candidatos à Presidência da República durante o primeiro trimestre deste ano aponta que o petista publicou 141 posts e alcançou um engajamento de 3,7%. No mesmo período, Jair Bolsonaro publicou 151 postagens e registrou 1,9% de engajamento.

Com 362 postagens, Ciro Gomes (PDT) foi o pré-candidato que mais postou na rede social. O alto número, porém, não resultou no crescimento do engajamento, que ficou em 1,1%, a menor taxa registrada entre os postulantes. Felipe D’Ávila (Novo) fez 66 posts e teve 3,8% de engajamento.

“Apesar do segundo pior engajamento, Bolsonaro lidera com folga o número de seguidores no Instagram: mais de 19,5 milhões de perfis. Em segundo lugar está o ex-presidente Lula, com 4,4 milhões de seguidores. No entanto, no período analisado, o ex-presidente ganhou 561,4 mil seguidores na rede social, enquanto o atual chefe do Executivo conquistou 456,5 mil novos perfis”, destaca a reportagem.

Já o TikTok é utilizado apenas por Jair Bolsonaro, André Janones e Ciro Gomes. Ali, Bolsonaro possui 1,3 milhão de seguidores contra 150 mil de Janones e 83,5 mil do pedetista.

