Lula deu "aula de capitalismo" no Podpah, diz Reinaldo Azevedo

247 - O colunista Reinaldo Azevedo, no UOL, comentou a entrevista do ex-presidente Lula no podcast Podpah, que atraiu quase 4 milhões de visualizações no YouTube até o momento. Segundo o jornalista, o petista deu uma "aula básica de capitalismo" ao defender os mais pobres.

A fala de Lula em questão: "Falta dinheiro para as pessoas comprarem. Falta dinheiro. Se você der um pouquinho de dinheiro, as pessoas vão comprar. Quando nós criamos o Bolsa Família, o que é que a elite brasileira falava? "Ah, o Lula tá criando vagabundo. O Lula tá criando exército de desempregados. Essas pessoas não querem mais trabalhar. Essas pessoas agora só querem fazer filho para poder ganhar mais. Sabe o que acontece? É a falta de crença no povo pobre. É a falta de respeito às pessoas pobres. Porque todo mundo acha que pobre é imbecil, é ignorante. E tá cheio de gente que acha que o cara é pobre porque ele quer. Não. Se ele pudesse, ele ganhava mais. Se ele pudesse, ele faria muito mais coisa. Porque o ser humano quer ascender na vida social. Ele quer crescer. Ele quer evoluir. Sabe? Ninguém quer comprar um carro velho. Quer comprar um carro novo. E bom! A gente não quer ir numa praia poluída. Quer ir numa melhor. Só que as melhores, às vezes, não chegam pra nós".

O governo Bolsonaro, segundo Reinaldo Azevedo, não entende um fato óbvio. "Se Guedes — ou qualquer outro suposto liberal — soubesse defender o capitalismo com a clareza e a simplicidade com que Lula o faz, talvez esse governo fosse menos pernicioso, e o Brasil, um lugar um pouco melhor para os pobres. E isso é apenas um fato", escreve.

