Lula dispara e Bolsonaro despenca em popularidade nas redes sociais

247 - No mês seguinte à vitória, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve seu melhor desempenho em redes sociais neste ano, abrindo dianteira sobre Jair Bolsonaro (PL), que despencou nos meios virtuais desde a derrota, segundo o Índice de Popularidade Digital (IPD).

O indicador, que vai de 0 a 100, é calculado diariamente pela empresa de pesquisa e consultoria Quaest e publicado pela Folha desde junho. Lula atingiu 84,8 e Bolsonaro marcou 51,6 na medição mais recente, de segunda-feira (28), informa a Folha de S.Paulo.

Lula marcou 89,1 no dia da eleição, 30 de outubro, e atingiu a melhor pontuação nos dias em que participou da COP27. O pico (96,1) ocorreu em 16 de novembro, data em que ele falou na Conferência do Clima da ONU, com um discurso que repercutiu positivamente na comunidade internacional.

Segundo a Quaest, também teve repercussão positiva o anúncio do vice Geraldo Alckmin (PSB) como coordenador da equipe de transição do governo, no dia 1º de novembro.

Já Bolsonaro, que no dia do segundo turno possuía 72,8 pontos, amargou nos últimos dias sua pior sequência, com IPD na casa dos 40 pontos.

