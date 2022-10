Lula diz que Bolsonaro tem ligação com milicianos e sabe que o crime organizado matou Marielle

Lula rebateu fake news de Bolsonaro sobre comício realizado no Complexo do Alemão: "sempre subi o morro mesmo sendo avisado que “Bolsonaro era amigo de milicianos” edit

ICL

247 - Em resposta ao questionamento de Jair Bolsonaro (PL) sobre comício realizado na última quarta-feira (13) no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, o ex-presidente Lula (PT) disse, durante debate na Band realizado neste domingo (16), que nunca teve medo de subir o morro, mesmo sendo avisado de que “Bolsonaro era amigo de milicianos”.

“Eu sou o único candidato à Presidência da República que tem coragem de entrar em uma favela sem colete de segurança. E não é de agora. Quando eu era presidente eu já entrava, e no Rio de Janeiro. As pessoas falavam: vá com cuidado que o Bolsonaro é amigo dos milicianos. Mas mesmo assim eu ia, porque eu acredito no povo”, rebateu Lula.

Lula acrescentou que foi uma passeata pacífica, bonita, e cheia de trabalhadores e trabalhadoresque vivem no CPX. "Fizemos uma passeata extraordinária. Não tinha bandido na passeata, tinham mulheres e homens que trabalham, que levantam às cinco da manhã para trabalhar. Os bandidos você sabe onde estão. Tinha um vizinho seu, por exemplo, que tinha 100 armas dentro de casa e esse não era do Complexo da Favela do Alemão. Esse, quem sabe, morava no apartamento na Avenida Copacabana”, argumentou Lula fazendo referência ao assassino de Marielle Franco.

