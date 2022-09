Lula diz que é 'socialista refinado' e chama Bolsonaro de 'ignorante' e 'chucro' em entrevista

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou duramente o governo de Jair Bolsonaro (PL) durante entrevista concedida nesta quinta-feira (22) ao apresentador Ratinho, do SBT.

Lula criticou a gestão de Bolsonaro diante da pandemia da Covid-19 ao comentar sobre a viagem do ocupante do Palácio do Planalto para o funeral da rainha Elizabeth II. Segundo ele, Bolsonaro foi ignorante com os brasileiros que perderam parentes durante o surto da doença.

O ex-presidente classificou Bolsonaro como "ignorante" e "chucro" em vários momentos da entrevista. A insistência foi tanta que fez o apresentador concordar: "Muita gente está deixando de votar nele por causa do jeito".

"O Bolsonaro é meio chucro, né. Meio ignorantão. Tem gente que acha bonito ser ignorante, bonito é você ser educado. Eu comia rabada com você e não limpava a boca na toalha, usava guardanapo", disse Lula durante a entrevista.

Durante a entrevista, o ex-presidente reforçou a promessa de campanha de aumentar o salário mínimo acima da inflação e prometeu retomar o Minha Casa, Minha Vida. "Bolsonaro mudou o Minha Casa, Minha Vida para Casa Verde Amarela, mas não construiu p**** nenhuma", criticou o ex-presidente.

Quando questionado sobre como se colocava no espectro político, Lula se disse um "socialista refinado".

"Eu me considero um cidadão de esquerda. Me considero um socialista refinado porque eu defendo a propriedade privada, defendo a liberdade de organização, eu defendo o direito de greve", explicou o petista.

Uma nova pesquisa divulgada na noite desta quarta-feira (22), pelo instituto Datafolha, mostra Lula na liderança, com 47% das intenções de votos. Bolsonaro teria 33%. O cenário coloca Lula com 50,5% dos votos válidos, o que possibilita uma vitória em primeiro turno.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.