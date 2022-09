Lula e Alckmin realizam superlive nesta segunda, com transmissão de diversos parceiros

Apoie o 247

ICL

Do site Lula.com.br – Esta segunda, 26 de setembro, será uma data histórica para a democracia no Brasil. A partir das 16 horas, começa a Super Live Brasil da Esperança, um dos últimos grandes atos da campanha de Lula e Alckmin. O evento, que vai acontecer presencialmente em São Paulo e será transmitido pelos perfis oficiais do Lula e pelas redes sociais de diversos parceiros , vai reunir personalidades, intelectuais, influenciadores, artistas e o povo de todo o Brasil. Saiba onde assistir à Super Live Brasil da Esperança!

A transmissão começa com a cobertura do Chão de Estrelas, a chegada e os depoimentos de nossos convidados e convidadas. O evento deve durar em torno de 3 ou 4 horas, o que quer dizer que esta segunda é dia de Happy Hour com Lula.

Nessa reta final de campanha, é crucial ir às ruas celebrar o amor, a esperança, a democracia e o futuro que a gente lembra. É hora de conquistar votos para Lula 13! No mapa e na lista abaixo, elencamos os locais que transmitirão a Super Live em telões. Tem comitês, restaurantes e bares no Brasil e no exterior.

Onde assistir à Super Live Brasil da Esperança

Amazonas

Manaus – Bar Curupira Mãe do Mato

Av. Sete de Setembro, 1710 – Centro

Bahia

Salvador – Choperia Salvador

R. Borges dos Reis, 46 – Rio Vermelho

Salvador – Velho Espanha Bar e Cultura

Rua General Labatut, 38 -Barris

Salvador – A Marujada

Rua do Passo, 37, St° Antônio

Ceará

Fortaleza – Comitê Popular de Luta das Estatais e do Serviço Público

Avenida Antônio Sales 1957 loja 7

Distrito Federal

Brasília – Calaf Gastronomia e Música

SBS Quadra 02, Bloco Q, lojas 4 a 6

Maranhão

São Luís – Solar Cultural da Terra Maria Firmina dos Reis. Rio Branco, 420 – Centro

Minas Gerais

Belo Horizonte – Ursal Bar – Av Contorno 3479 – Santa Efigênia

Belo Horizonte – Vento – R. Urucuia, 36 – Floresta

Pará

Belém – Espaço Cultural Boiuna – Rua dos Pariquis 1556

Paraná

Curitiba – Nina Comida com Arte – Rua Marechal Deodoro, 847, Centro

Piauí

Teresina – Centro Multicultural Stouradas – R. Lisandro Nogueira, 1310 – Centro (Sul)

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro – Comitê Rio com Lula – Largo São Francisco da prainha. Número 19 – Saúde

Rio de Janeiro – Armazém do Campo – Av. Mém de Sá, 135 Lapa

Rio Grande do Norte

Natal – Cervejaria Resistência – Rua Leonora Armstrong 35 Ponta Negra

Rondônia

Vale do Anari – Bar do Cabelo – Av. Tiradentes 4248 – Vale do Anari

Rio Grande do Sul

Porto Alegre – Espaço 900 – Rua José do Patrocínio, 900

São Paulo

São Paulo – Quilombar – R. Carolus-Duran, 123 – Cidade Ipava

São Paulo – Esquina do Meninão – Rua Monsenhor Manuel Vicente, 131 – Vila Mariana

São Paulo – Armazém do Campo – Alameda Eduardo Prado, 499

São Paulo – Deep Bar – R. Barra Funda, 611 – Santa Cecilia

Tocantins

Palmas – Quintal Vermelho – Quadra 404 norte alameda 12 lote 1

Itália

Núcleo PT Bologna

Núcleo PT Roma

Espanha

Núcleo PT Madri

Suécia

Núcleo PT Estocolmo

Inglaterra

Núcleo Pt Londres

Irlanda

Núcleo PT Dublin

Estados Unidos

Núcleo PT Miami

Núcleo PT Boston

Argentina

Núcleo PT Argentina

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.