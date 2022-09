"Lula é o candidato pró-família, pró-vida e pró-religião", diz Thiago Amparo, ao declarar voto em Lula no primeiro turno

Apoie o 247

247 – O advogado Thiago Amparo, colunista da Folha de S. Paulo e especialista em direitos humanos, decidiu votar no ex-presidente Lula no primeiro turno e apontou seus motivos, na coluna desta quinta-feira. "Adiar para o segundo turno aquilo que podemos encerrar no primeiro significa pôr pólvora no canhão já preparado para disparar: deslegitimar uma eleição na qual o Congresso Nacional será escolhido é infinitamente mais difícil do que fazê-lo no segundo turno", afirmou.

"Lula é o candidato mais pró-família, pró-vida e pró-religião. Lula, o pró-família, é a favor de que sua família tenha o que comer, ao contrário do que vivem os 15% dos brasileiros em situação de insegurança alimentar grave. Lula, o pró-vida, é a favor que seus entes queridos não sejam mortos por um dos 1.006.725 de armas de fogo no país; é a favor de que seus avós não morram sufocados por falta de respiradores e vacina. Lula, o pró-religião, é a favor de que seu templo —seja qual for — possa existir; e que o Estado sirva para promover a sua liberdade, não para cooptá-la", acrescentou.

