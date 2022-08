Lula escala Alckmin para acompanhá-lo na entrevista ao Jornal Nacional

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escalou o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), seu candidato a vice na eleição deste ano, para acompanhá-lo na entrevista ao Jornal Nacional nesta quinta-feira (25). O telejornal entrevistou Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Nenhum dos dois presidenciáveis levou seus respectivos vices para os Estúdios Globo.

De acordo com a coluna de Igor Gadêlha, publicada nesta quarta-feira (24), no portal Metrópoles, também acompanharão o ex-presidente na entrevista a esposa dele, Rosângela Silva, a Janja, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), candidata à reeleição, e do fotógrafo Ricardo Stuckert.

Assim como ocorreu com os presidenciáveis do PL e do PDT, os acompanhantes de Lula não poderão entrar no estúdio. Eles acompanharão a entrevista do camarim.

