'Lula está perdendo a batalha da comunicação', diz Mario Vitor Santos

247 - Em comentário na TV 247, o jornalista Mario Vitor Santos afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisa colocar em prática medidas para aumentar o alcance da comunicação dele. "O governo Lula está vendo que está perdendo a guerra da comunicação. Falta uma estratégia mais integrada e poderosa", continuou.

Segundo o colunista, o petista precisa ficar atento às iniciativas de políticos oposicionistas, principalmente do bolsonarismo, no sentido de criar se relacionar com o público por meio de mídias digitais.

Em seu comentário, Santos disse que o engajamento favorável a Lula nas redes sociais "caiu muito" depois da campanha eleitoral. "Ele tem que resolver esse gargalo nas redes sociais".

O jornalista fez o alerta, mas também destacou o potencial de Lula na área da comunicação e lembrou que, em outubro do ano passado, o presidente bateu todos os recordes de audiência no Flow Podcast.

