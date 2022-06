Lula estreia perfil no TikTok (vídeo)

A primeira postagem foi um vídeo com a esposa do ex-presidente, a socióloga Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira (20) que estreou o seu perfil no TikTok.

A primeira postagem foi um vídeo com a esposa do petista, a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja. "O Brasil merece outra vez oportunidade para sorrir e brilhar nossa estrela", disse ela no vídeo.

