Lula lamenta morte de Glória Maria: "deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras"

247 - O presidente Lula (PT) lamentou pelo Twitter na manhã desta quinta-feira (2) a morte da jornalista Glória Maria.

Ele destacou o pioneirismo da jornalista e disse que ela deixou sua marca no imaginário brasileiro. "Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras".

"Foi a primeira repórter a fazer uma entrada ao vivo no Jornal Nacional e se tornou eterna nos programas Fantástico e Globo Repórter. Meu abraço e solidariedade aos familiares, amigos, colegas e admiradores de sua carreira", completou.

