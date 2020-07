Lula lamenta morte de Michael Brooks, um dos maiores nomes do jornalismo progressista global

247 - O ex-presidente Lula lamentou nesta segunda-feira (20) a morte de Michael Brooks, um dos maiores nomes do jornalismo progressista global. Responsável pelo programa The Michael Brooks Show, nos Estados Unidos, ele foi um jornalista atuante no discurso contra o golpe de Dilma Rousseff no Brasil e depois na prisão política de Lula.

Em fevereiro deste ano, se encontrou com Lula e o entrevistou, junto com o jornalista Brian Mier, comentarista do 247, e Daniel Hunt. Pelo Twitter, Lula lembrou do encontro e se mostrou impressionado com a notícia. Não há mais informações sobre o motivo da morte.

"Este ano eu conheci esse jovem americano, jornalista, que acabou sendo um amigo, que achei que nos encontraríamos novamente. Como isso é possível? Meu coração e orações vão para sua família e amigos. Que sua paixão pela justiça social seja lembrada e inspire as pessoas ao redor do mundo", postou Lula.

Relembre a entrevista com Lula feita por Brooks, Mier e Hunt, transmitida pela TV 247:

