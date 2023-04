'Lula na China é a imagem da recuperação do Brasil após quatro anos de extremismo com Bolsonaro', diz El País em editorial

Agenda intensa entre o governo brasileiro e o chinês "coloca Pequim no centro do cenário global e põe em cena o novo caráter multipolar do mundo", diz o jornal edit

247 - O jornal espanhol El País, em editorial publicado neste domingo (16), afirma que o encontro entre o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente Lula (PT) na última semana "é a melhor imagem da recuperação do protagonismo internacional do Brasil após quatro anos de descrédito causados ​​pela presidência extremista e negacionista de Jair Bolsonaro".

Na avaliação do jornal, o "verdadeiro carrossel de reuniões de cúpula" entre o governo brasileiro e chinês "coloca Pequim no centro do cenário global e põe em cena o novo caráter multipolar do mundo"

A viagem de Lula ao país asiático, ainda de acordo com o periódico, "é um aval brasileiro aos esforços chineses para organizar o mundo multipolar fora da tutela dos Estados Unidos"

