Lula não vai a debate no SBT e confirma presença na TV Globo

247 - O ex-presidente Lula (PT) decidiu, segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, não ir ao debate presidencial de sábado (24), organizado pelo SBT em parceria com a Veja, CNN, Terra NovaBrasil e Estadão/Eldorado.

"O petista tomou a decisão depois de uma reunião com coordenadores de sua campanha", informa a jornalista.

Por outro lado, o petista confirmou presença no debate da TV Globo, marcado para quinta-feira (29), três dias antes do primeiro turno das eleições, em 2 de outubro.

Presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) considera que Lula já falará com o público do SBT por meio da entrevista com Ratinho nesta quinta-feira (22).

