Lula nega que haverá entrevista a Felipe Neto e anuncia live com Janones às 19h

Ex-presidente estará nesta sexta-feira (21) ao vivo com o deputado André Janones no Facebook edit

247 - O ex-presidente Lula negou, em postagem nas redes sociais, que concederá uma entrevista ao youtuber Felipe Neto nesta sexta-feira (21). No lugar, o candidato anunciou que estará ao vivo às 19h no Facebook do deputado André Janones.

O desmentido ocorreu depois que começou a circular em grupos nesta manhã um card que dava a entender - mas ao mesmo tempo deixava em aberto - que Lula estaria com Felipe Neto “na mesma hora do Bozo no SBT”. A arte tinha, porém, a mensagem “eu quero”, sinalizando que não havia confirmação da suposta entrevista.

Aliados da campanha de Lula explicaram que a divulgação do card foi uma tática bolsonarista para divulgar o horário da entrevista de Bolsonaro no SBT e dispersar a audiência de Lula na live com Janones.

Bolsonaro estará sozinho na emissora de Silvio Santos na noite desta sexta depois que o candidato do PT decidiu não comparecer ao debate entre presidenciáveis promovido pelo canal.

Pessoal, O que o Lula disse é que HOJE não fará live com o @felipeneto felipeneto entenderam? HOJE! Felipe e eu temos públicos absolutamente distintos. Tenham calma! Muita coisa ainda está por vir! Votos serão ganhos e recordes serão quebrados! Fiquem sussa e aguardem! 😉 October 21, 2022

