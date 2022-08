Lula, que volta nesta quinta à Globo, foi vítima de manipulação da emissora em debate em 1989

Em 1989, a emissora editou trechos do debate ao vivo do segundo turno de maneira a prejudicar Lula e contribuir para que Collor vencesse o pleito daquele ano edit

247 - A entrevista que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concederá na noite desta quinta-feira (25) ao Jornal Nacional, da Rede Globo, será mais um ponto do histórico de altos e baixos entre ele e a emissora.

Um dos principais pontos de atrito aconteceu em 1989, por ocasião da primeira eleição direta para a Presidência da República no período pós-ditadura militar, quando a emissora editou trechos do debate ao vivo do segundo turno de maneira a prejudicar Lula e contribuir para que Fernando Collor, que disputava o cargo pelo PRN, vencesse o pleito daquele ano.

O vídeo editado foi veiculado nos principais telejornais da emissora, o Jornal Hoje e o Jornal Nacional, no dia seguinte ao debate. Na ocasião, o PT acusou a Globo de editar o vídeo colocando os melhores momentos de Collor e os piores de Lula durante o debate, além de ter dado mais espaço para o então candidato do PRN.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou um pedido do PT para que outros trechos do debate fossem levados ao ar pelo Jornal Nacional. Collor venceu as eleições com 53% dos votos válidos.

A Globo só admitiu a manipulação a partir dos anos 2000, quando o então diretor de Jornalismo, Armando Nogueira, reconheceu a edição tendenciosa e afirmou que a matéria veiculada sobre o debate foi “deturpada”. Ele alegou que só tomou conhecimento do caso após o material ter sido exibido pelo Jornal Nacional.

O ex-diretor geral da Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, também admitiu anos depois que a edição manipulada “foi uma maneira de melhorar a postura do Collor" na ocasião.

