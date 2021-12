"Lula quer ganhar no primeiro turno e precisa de alianças", diz Cynara Menezes

Apoie o 247

247 - A jornalista Cynara Menezes, em entrevista à TV 247, defendeu a possível chapa Lula-Alckmin, argumentando que ela é necessária para derrotar o fascismo bolsonarista. Para ela, a derrota de Bolsonaro, e a vitória de Lula, devem ser os objetivos principais das forças progressistas nas eleições presidenciais de 2022.

“Quero que Bolsonaro seja derrotado. Quero que 2022 seja o ano em que a gente botou o Bolsonaro para correr. Se o custo for ter Alckmin na vice, não vejo problema. O que eu quero é que o Bolsonaro saia”, disse.

Segundo ela, a intenção de Lula e do PT é ganhar as eleições logo no primeiro turno, o que implica a necessidade de “desidratar um pouco o centro”. A aliança com Alckmin é um passo nessa direção.

“O Lula sabe o que faz. Tenho plena confiança no Lula, e acho que ele vai fazer um movimento para ganhar. Eu apurei com gente do PT que a ideia do Lula é ganhar a eleição no primeiro turno. Lula está convencido de que tem que ganhar a eleição no primeiro turno, porque o segundo turno complica tudo. Para ganhar no primeiro turno ele vai ter que fazer mesmo esse movimento, de desidratar um pouco o centro. Mesmo que não seja Alckmin, vai ser uma pessoa com um perfil parecido com o Alckmin”, completou.

