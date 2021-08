Lula rebate vídeo falso contra ele e diz que “milícia bolsonarista saiu do bueiro esta semana”

“Parece que estão incomodados. Por que será?! Governar que é bom eles não conseguem…”, diz texto postado na conta do ex-presidente no Twitter, ao compartilhar um texto que desmente um vídeo que dizia que Lula teria sido vaiado em Recife, o que não aconteceu edit

247 - O ex-presidente Lula disse que a “milícia bolsonarista saiu do bueiro essa semana” ao rebater uma notícia falsa espalhada pela rede de fake news da milícia digital que afirmava que ele teria sido vaiado e expulso de um restaurante em Recife, durante sua viagem nesta semana ao Nordeste.

“A milícia digital bolsonarista saiu do bueiro essa semana. Parece que estão incomodados. Por que será?! Governar que é bom eles não conseguem…”, diz a mensagem postada pela equipe do ex-presidente em seu perfil no Twitter. A postagem compartilha um link da Agência Lupa, que verifica o vídeo e a legenda sobre Lula como "falsa". Na verdade, trata-se de um vídeo antigo, mostrando vaias contra João Doria em Natal (RN).

“A informação analisada pela Lupa é falsa. O vídeo é antigo e não mostra Lula sendo expulso de um restaurante de Recife. Na verdade, a cena foi gravada em 16 de agosto de 2017, e não em 2021, em um restaurante localizado em um shopping de Natal, no Rio Grande do Norte. O petista não estava presente no local. De acordo com o jornal Tribuna do Norte, que mostra a mesma cena a partir de outro ângulo, as manifestações ocorreram durante uma visita de João Doria (PSDB), então prefeito da cidade de São Paulo, à capital potiguar”, informa a Agência Lupa.

