“Lula teve um Jornal Nacional no YouTube com a entrevista ao Podpah”, diz Rodrigo Vianna

O JN vem registrando médias de menos de 30 pontos no Ibope e até mesmo de menos de 20 pontos. A participação de Lula no Podpah teve mais de 6 milhões de views edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornalista Rodrigo Vianna, no Bom Dia 247 deste domingo (5), em uma rápida conta, demonstrou o sucesso da participação do ex-presidente Lula no podcast Podpah, que já acumula mais de 6 milhões de visualizações no YouTube.

"Fiz só uma conta aqui. Se o vídeo do Lula no Podpah chegou a 6 milhões de visualizações (...), 1 ponto no Ibope em São Paulo são 200 mil pessoas acompanhando. Significa que 6 milhões são 30 pontos de Ibope. É um Jornal Nacional. O Lula teve um Jornal Nacional no YouTube", constatou.

O Jornal Nacional vem registrando médias de menos de 30 pontos no Ibope e até mesmo de menos de 20 pontos.

PUBLICIDADE

"É claro que a comparação não é idêntica, porque no JN é audiência instantânea, quem está assistindo naquela hora. Mas dá na mesma, porque o que interessa é que as pessoas assistiram ao Lula. Não interessa se foi na hora, 12 horas depois ou 24 horas depois", completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE