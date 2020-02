Lula vai à França, Suíça e Alemanha. Em Paris, reberá o título de Cidadão Honorário

Depois de se encontrar com o papa Francisco, o ex-presidente Lula irá visitar a França, a Suiça e a Alemanha. Ele estará em Paris no próximo dia 29 de fevereiro para receber o título de Cidadão Honorário da capital francesa edit

A agenda de Lula nos países europeus será intensa. Segundo a matéria da revista Veja, "entre os dias 5 e 7 de março, ele estará em Genebra, na Suíça, para reuniões e encontros com lideranças e representantes do movimento sindical e social e no Conselho Mundial de Igrejas e, dos dias 7 a 11 de março, em Berlim, na Alemanha, para reuniões com movimentos sindicais e sociais."

Em sua última viagem ao exterior, após o encontro com o papa, Lula disse em seu perfil no Twitter que a agenda com o pontífice serviu para “conversar sobre um mundo mais justo e fraterno”.