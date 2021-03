Lula vence em 2022 em enquete de Joice Hasselmann no Twitter

Às 19h15, Lula liderava com 63,7%, enquanto Jair Bolsonaro tinha 24,8% e a 3ª via tinha 11,5% edit

247 - O ex-presidente Lula venceu em enquete promovida pela deputada de extrema-direita Joice Hasselmann (PSL) no Twitter.

A “ex-bolsonarista” publicou uma enquete sobre eleição presidencial na plataforma por volta das 17 horas, com as opções “3a via do centro”, “Lula” e “Bolsonaro”.

Às 19h15, Lula liderava com 63,7%, enquanto Jair Bolsonaro tinha 24,8% e a 3ª via tinha 11,5%.

Segundo dados do Twitter, no horário mencionado, mais de 54 mil perfis votaram na enquete do perfil da deputada federal.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.