Luladay domina as redes sociais com apoio de fãs Anitta

A 50 dias do primeiro turno, evento promovido por fãs de Anitta coloca Lula e os avanços em seus dois primeiros governos no topo dos temas mais comentados edit

Apoie o 247

ICL

Brasil de Fato - A 50 dias do primeiro turno, o Luladay – evento promovido em favor da candidatura Lula por fãs de Anitta –, é o tema mais comentado na manhã de hoje (13) nas redes sociais. O evento político-cultural com duração de 24 horas tem o intuito de angariar mais eleitores para a chapa Lula e Alckmin. A ação teve início à 0 hora e vai até às 23h59 deste sábado (13). A estratégia é que os participantes postem motivos que têm para votar em Lula, destacando os avanços a partir das políticas sociais em seus dois governos.

No entanto, neste Luladay o ex-presidente tem sido alvo de das milhares de postagens não só de fãs de Anitta. Personalidades, artistas, políticos e apoiadores de Lula estão deixando participando. O alívio pela chegada do pleito é um sentimento comum entre as manifestações, assim como a gratidão e o afeto ao candidato que lidera as pesquisas de intenção de voto.

“Bom dia 13 de agosto pra companheirada que sabe que daqui a 3 dias começará a campanha eleitoral vitoriosa que elegerá o presidente que resgatará este país das trevas”, lembrou o professor de Direito da Universidade de Fortaleza Marcelo Uchôa, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia em seu perfil no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Luladay também contra as Fake News

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em sua publicação, o professor lembra que o país está acostumado a “terceirizar o assunto Fake News para o TSE”, mas que “se a gente não responder com a verdade na mesma intensidade, o prejuízo não terá mais reversão”. “Pra ganhar precisamos reconhecer q o bolsonarismo mantém domínio no meio, inclusive pq manipula bem diversas ferramentas e usa Fake News sem peso na consciência. Estão atacando com tudo nas redes. Estão deliberadamente rifando o erário para obter dividendos político-eleitorais. O fisiologismo tá assediando explicitamente o Judiciário. Criaram um tribunal! O terrorismo de hj foi o decreto das forças armadas nas eleições. Precisamos reagir”, conclama.

O advogado em Direitos Humanos Jefferson Nascimento, da equipe da Oxfam Brasil, também participou do #LulaDay. “Tô com Lula pois seu governo contribuiu para tirar 30 milhões de brasileiros da pobreza. Hoje, tudo mudou para pior. Não há democracia real com 33 milhões de pessoas passando fome #LULADay. Entre 2003 e 2014, a população em situação de pobreza caiu de 51,1 milhões para 20,7 milhões, aponta @CampelloTereza. “É possível enfrentar a fome. É possível ser feito. A gente já fez – e podemos fazer novamente” #EncontroContraAFome“, registrou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira algumas participações no #LulaDay

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vocês sabiam que em 2022 o "Minha Casa Minha Vida" completa 13 anos?

Esse programa habitacional foi criado para permitir o acesso à casa própria de famílias de baixa renda.



— Em 2021, o programa teve um corte de 98% dos recursos, pelo governo atual.#LULADay pic.twitter.com/a2folXH5FM — Anitta Crave (@AnittaCrave) August 13, 2022

Faltam 50 dias pra apertar o 13 com toda força ❤ #LULADay pic.twitter.com/8Qlu6UQ9sx — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) August 13, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.