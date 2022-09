Luva de Pedreiro engana internet e será agenciado por maior TikToker do mundo

Apoie o 247

247 - O youtuber Luva de Pedreiro aparentemente nunca planejou abandonar a carreira de influenciador de verdade, como o jovem afirmou nesta última terça-feira, 13.

As informações são da coluna Leo Dias no Metrópoles, que afirma que Iran Ferreira será agenciado pelo senegalês Khaby Lame, o influenciador mais seguido no TikTok, com 149 milhões de fãs.

"A verdade por trás disso é que Iran Ferreira simplesmente criou toda a situação para poder ser empresariado pelo tiktoker mais seguido do mundo, o senegalês Khaby Lame, de 149 milhões de fãs. Com isso, é oficial que Falcão foi literalmente passado para trás. Isso significaria que, caso seja verdade, a parceria com o ex-jogador de futsal Falcão, feita após o rompimento com o empresário Allan Jesus, também não acontecerá. A sondagem teve início em agosto, quando Luva foi recebido pelo influenciador em sua casa em Milão, na Itália. E não demorou muito para que nossa reportagem descobrisse que a ideia sobre o “abandono” de carreira fosse, acredite, para sair numa boa com as pessoas que o ajudaram, e por aí entende-se o próprio Falcão e sua equipe", informa o jornalista.

