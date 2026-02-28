Madeleine Lacsko posta dado errado e coordenador da Secom corrige e ela se irrita

247 - O jornalista George Marques, coordenador da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), publicou um esclarecimento em sua conta na rede social X, marcando a jornalista Madeleine Lacsko, do site Antagonista, sobre os valores repassados pelo governo federal para a reconstrução do Rio Grande do Sul.

"Dos 110 bilhões, 90 bi já foram pagos. Creio eu que foi mais de 10%, não?", indagou Marques na postagem, que foi apagada pela jornalista.

A correção gerou reação de Lacsko, que não demonstrou satisfação com o apontamento público do erro que gera desinformação. "Precisamos aumentar imposto para pagar patrulheiro de tweet de jornalista. Achei que isso tinha acabado com aqueles malucos da Secom do Bolsonaro, mas eles geraram filhotes", escreveu ela.

Marques esclareceu: "Não estou patrulhando você, Madeleine, nem preciso. Nos seguimos e vi seu post com informação incompleta. Pensei que informar uma jornalista o dado correto ajudaria a passar a informação precisa".

Lacsko rebateu dizendo que Marques "não informou os dados, não diferenciou aporte de empréstimo". "Fez exatamente como o pessoal do Filipe Martins fazia: um print nada a ver. Não se preocupe, já apaguei e não falo mais sobre o tema nas contas pessoais", escreveu.

"Posso, com todo prazer, te passar os dados do que foi pago, baby, não me importo. É diferente do Felipe Martins: não fiz nenhum gesto nazista e não propago golpe de Estado", respondeu George Marques.